Leo Messi e Pep Guardiola di nuovo insieme ? Per ora è l'allenatore del Manchester City ad "allontanare" questa eventualità. Una delle principali telenovele di mercato della scorsa estate aveva coinvolto la Pulce argentina, arrivata a un passo dal divorzio dal Barcellona , il club con cui è cresciuto e vinto tutto, dopo i rapporti insanabili con il presidente Bartomeu. Un addio che avrebbe reso il City una delle pochissime squadre in grado di permettersi il giocatore e ricomposto una coppia che in passato aveva compiuto gesta formidabili. Qualche mese più tardi e dopo aver rinnovato coi Citizens , Guardiola si è espresso così sul numero 10 di Rosario, in risposta al risollevarsi delle voci estive . "Messi al City? Da tifoso spero rimanga al Barcellona e che termini lì la sua carriera. L'ho detto 1000 volte".

Guardiola dimostra così attaccamento alla squadra che ha fatto anche le sue fortune, sia in campo che in panchina. Ma aprendo comunque uno spiraglio per una possibile trattativa. "Non so cosa pensa, se voglia andarsene o meno. In ogni caso, il calciomercato è a giugno dell'anno prossimo, non adesso". Il tecnico spagnolo ha allenato il Barcellona di Messi dal 2008 al 2012, vincendo, tra le altre cose, tre campionati e due Champions League. Proprio il trofeo che non ha più saputo conquistare dopo l'addio alla Catalogna.