Dopo quattro stagioni e due promozioni, le strade di Parma e Roberto D’Aversa si dividono: risoluzione contrattuale con il club gialloblu. Al suo posto, per la panchina degli emiliani è pronto Fabio Liverani, esonerato negli ultimi giorni dal Lecce.

Il Parma saluta Roberto D'Aversa: il tecnico classe ’75 saluta i crociati dopo quattro stagioni caratterizzate dal doppio salto di categoria, dal passaggio in appena due stagioni dalla Serie C alla Serie A. Risoluzione del contratto con il club gialloblu - in scadenza nel 2022 – e un futuro ancora tutto da scrivere, probabilmente ancora su una panchina di Serie A. 146 presenze sulla panchina del Parma, 62 vittorie ed uno stile di gioco ormai diventato marchio di fabbrica dell'allenatore abruzzese, in grado di permettergli di levarsi non poche soddisfazioni nei quattro anni in Emilia.

Il futuro si chiama Liverani: D'Aversa al Genoa con Faggiano?

Dopo il passaggio al Genoa dell'ormai ex Direttore Sportivo del Parma Daniele Faggiano, non tramonta l'ipotesi che anche lo stesso D’Aversa possa intraprendere la stessa strada. La posizione di Davide Nicola in rossoblù, nonostante la salvezza ottenuta, rimane in bilico, ed il Presidente Preziosi sembra davvero pronto all’all in sull’abruzzese, con la risoluzione contrattuale appena effettuata che non fa che spianare la strada alla sua nuova avventura alla guida del grifone.

Il futuro del Parma, adesso, è Fabio Liverani, esonerato dal Lecce negli ultimi giorni già pronto a rimettersi in gioco in Serie A sulla panchina dei crociati con un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Un nuovo ciclo a tutto tondo, con il tecnico ex Lecce che si unirà al nuovo DS Marcello Carli, già ufficializzato dalla società emiliana.

