Nuovo, ennesimo capitolo sull'eventuale addio di Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista ex Juve, ambito dai bianconeri ma ancor di più, in questo particolare momento, dal Real Madrid potrebbe non svincolarsi a parametro zero al termine della stagione. Il Manchester United, infatti, potrebbe far scattare - e, anzi, potrebbe averlo già fatto - la clausola del rinnovo automatico e unilaterale del contratto, portandolo fino al 30 giugno 2022. Nelle dichiarazioni riportati dal Daily Mail di mister Ole Gunnar Solskjær, è proprio questo lo scenario che emerge: