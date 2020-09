"Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1". E ancora: "Quello non spiccica una parola". Sono alcune delle frasi intercettate dagli inquirenti e legate alla presunta truffa commessa in occasione dell'esame per ottenere la cittadinanza italiana cui si è sottoposto Luis Suarez nei giorni scorsi presso l'Università per stranieri di Perugia.