La notizia ha del clamoroso. La cittadinanza italiana di Luis Suarez sarebbe stata ottenuta con una truffa. È quanto avrebbe accertato un'inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che stanno acquisendo documentazione nell'Università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia per rivelazione di segreti d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e altro. Lo riporta l'Ansa. Dalle indagini è emerso che gli argomenti della prova d'italiano, sostenuta giovedì scorso dall'attaccante del Barcellona e della nazionale uruguaiana, sarebbero stati concordati e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova. Tra gli indagati ci sono la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri. Con loro anche la direttrice del Centro per la valutazione e certificazione linguistica dell’ateneo, Stefania Spina, Lorenzo Rocca, che sarebbe stato l'esaminatore e Cinzia Camagna. Non risulta, invece, coinvolto nell’inchiesta Luis Suarez.