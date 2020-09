Calcio

Tonali è del Milan, Perisic torna all'Inter

Il centrocampista classe 2000 firma per i rossoneri e si prende la maglia numero 8 che fu dell'idolo Gattuso. Il Bayern Monaco non ricatta il croato, che quindi torna all'Inter in cui, tuttavia, difficilmente rientrerà nei piani di Conte. Il Lione vuole Paquetà e Mourinho punzecchia ancora il Manchester City.

00:01:02, 600 Visualizzazioni, 25 minuti fa