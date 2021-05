Calcio

Allegri, Sarri, Spalletti, Zidane, Gattuso e gli altri: 10 allenatori per 10 panchine, il borsino

CALCIOMERCATO - Con l'arrivo di Mourinho alla Roma, molte prospettive cambiano. Andiamo a vedere quali potrebbero essere gli scenari futuri in Serie A. Allegri tornerà alla Juventus? E Sarri che era quasi vicino ai giallorossi dove finirà? Gattuso rimarrà al Napoli o cambierà città? Vedremo Zidane in Italia? Abbiamo provato a dare delle risposte, ma come si sa nel calcio tutto può succedere.

00:02:43, 21 minuti fa