"Il Napoli? Ho un grande rapporto con i napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi fuori dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo oltre". Con queste parole Rafa Benitez, intervistato da Onda Cero, cerca di dribblare le domande su un suo possibile approdo sulla panchina del Napoli qualora la posizione di Gennaro Gattuso dovesse precipitare.