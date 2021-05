Gigi Buffon è a un bivio: continuare a vivere il calcio da dentro lo spogliatoio oppure provare a farlo ma vestendo un altro ruolo? Il portierone ex Juve e Nazionale ha 43 anni ma non si pone limiti. E lo ripete anche in occasione della "Partita del Cuore".

"Giocare ancora? Non lo so, devo pensare bene e decidere cosa fare, se decido una strada devo avere motivazioni. Non ho fretta, mi prendo tempo. Sicuro dell'addio alla Juve? Ci ho pensato, bisognava fare un passo indietro. La mia scelta cosa più giusta, un finale degno. Il merito è ancora del contesto, mi accolto e insegnato tanto. da ragazzo sono diventanto uomo. Grazie al mondo Juve".

Il calcio e le donne

Un pensiero anche sulla polemica, poi rientrata, proprio in occasione della partita del cuore.

Spirito della rivalsa delle donne è ernorme, felice per le ragazze in campo

Da Chiesa a Chiesa: il mito Buffon nel trionfo padre-figlio

