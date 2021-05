"Conceiçao non era nella mia lista, è un buon allenatore, ma noi vogliamo un italiano": lo ha detto chiaramente Aurelio De Laurentiis. Il portoghese non sarà il prossimo mister azzurro (vicino al rinnovo con il Porto), e allora i nomi quali sono? Su tutti Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, con il primo in vantaggio netto sul secondo. Gennaro Gattuso ha salutato Napoli , chi sarà il prossimo allenatore?lo ha detto chiaramente. Il portoghese non sarà il prossimo mister azzurro (vicino al rinnovo con il Porto), e allora i nomi quali sono? Su tutti, con il primo in vantaggio netto sul secondo.

Spalletti libero dal 30 giugno

Calciomercato 2020-2021 La Juve stringe per Allegri, Napoli tra Spalletti e Galtier 6 ORE FA

Secondo le ultime notizie, infatti, i contatti tra il Napoli e Spalletti sono già partiti e sono molto assidui: l'ex allenatore dell'Inter vedrà il proprio contratto con i nerazzurri scadere il prossimo 30 giugno e dunque sarà libero di accasarsi dove meglio crede. Il mister toscano avrebbe già fatto capire di essere più che disposto ad accettare l'incarico dal Napoli, cosa che era già successa a febbraio, quando la panchina di Gattuso stava traballando. Il finale sprint, purtroppo per lui non concluso con il raggiungimento dello spot per la prossima Champions Leage, ha solo rimandato l'inevitabile separazione con la città partenopea, che ora non vede l'ora di ripartire. Magari proprio da Luciano Spalletti.

Allegri, Sarri, Spalletti e gli altri: 10 allenatori per 10 panchine

Calciomercato 2020-2021 De Laurentiis sul nuovo allenatore: "Entro 7 giorni lo saprete" 21 ORE FA