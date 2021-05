Adrien Rabiot non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus e lo dice chiaro e tondo nell'intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport. non ha alcuna intenzione di lasciare lae lo dice chiaro e tondo nell'intervista rilasciata a Il centrocampista francese inoltre rilancia, dicendo che la stagione passata non è affatto da buttare e che la prossima, con Allegri promette altrettanto bene.

Stagione complicata

"Il bicchiere è mezzo pieno perché abbiamo vinto due trofei e siamo qualificati per la Champions. E alla fine non era scontato. Ma è anche mezzo vuoto perché perdere lo scudetto ci pesa molto. È stata una stagione complicata, abbiamo perso punti preziosi contro squadre sulla carta meno forti di noi. Non vanno dimenticate le difficoltà legate al Covid e al calendario infernale, una situazione non facile anche per un allenatore al debutto. Per questo non va sottovalutato il valore dei due trofei vinti".

Serie A Evra: "Sapete solo gufare la Juve. Marotta, torna! All'Inter sono a pezzi" 18 ORE FA

Pirlo

"Con Pirlo c’era un bel rapporto. Ho sfruttato i suoi consigli per migliorare per esempio sulla posizione, sui movimenti per ricevere palla, sempre con uno o due tocchi. Che poi sono le indicazioni principali di ciò che voleva vedere in campo. È una persona appassionata dal suo mestiere, molto legata alla Juventus, ci mette il cuore. E quando ci metti passione non c’è molto da rimproverarsi".

Pirlo: "Peccato per lo scudetto, annata tutto sommato positiva"

Allegri

"Due anni fa, firmai anche perché sapevo che c’era Allegri in panchina. Allegri è un allenatore che con la Juve ha vinto tantissimo, arrivando due volte in finale di Champions. E penso che in più abbia sfruttato questi due anni per osservare al meglio le evoluzioni del calcio. Immagino che arriverà con tanta voglia di far bene".

Obiettivi

"Voglio tornare a vincere lo scudetto, abbiamo la qualità e la squadra per farlo. Voglio le coppe nazionali, a co- minciare dalla supercoppa contro l’Inter: l’occasione per impostare la nostra rivincita".

Juve, il meglio di Allegri in 100'': ippica, corto muso e scienziati

Serie A La Juve pensa ad Arrivabene come nuovo ad UN GIORNO FA