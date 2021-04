Neymar continuano a infiammare il popolo del calciomercato. L'ultima indiscrezione arriva da El Mundo Deportivo, secondo cui il PSG sarebbe pronto a Le speculazioni sul futuro dicontinuano a infiammare il popolo del calciomercato. L'ultima indiscrezione arriva da, secondo cui il PSG sarebbe pronto a far firmare al brasiliano un prolungamento considerevole in tempi strettissimi.

Per il quotidiano spagnolo, l'obiettivo è di arrivare all'ufficialità entro il 27 o 28 aprile, ossia prima della semifinale di Champions League con il Manchester City.

I dettagli sono parzialmente noti: si tratterebbe di un prolungamento fino a giugno del 2027, quando Neymar avrà 35 anni.

Mentre una volta sembrava impossibile, visti i suoi mal di pancia, pensare che O'Ney si potesse legare quasi a vita al club parigino, ora le difficoltà sono superate e il clima è più distero, quindi la sua firma non appare più così improbabile. Nel frattempo lui ha un sogno per quando non sarà più un calciatore: vuole diventare un giocatore di poker, visto che lo fa tutti i giorni.

