Mike Maignan, 25enne portiere che oggi L'Equipe dava come possibile sostituto di Gianluigi Donnarumma il proprio contratto con il Milan. 25 anni, 19 reti subite in 30 partite di campionato, 8 reti in 12 partite in Europa League e 2 in tre partite in Coppa di Francia, tutte con la maglia del Lille: questo il cartellino da visita di, 25enne portiere che oggidava come possibile sostituto di nel caso in cui quest'ultimo non dovesse trovare l'accordo per rinnovare il proprio contratto con il Milan.

"Magic Mike" è cresciuto nel PSG ai tempi in cui vi militava anche Zlatan Ibrahimovic ("In allenamento mi prendeva a pallonate. Quando mi faceva gol mi diceva ‘Portiere di m***’, provocandomi, ma quando paravo i suoi tiri gli rispondevo alla stessa maniera, ‘Attaccante di m***’. Questo lui lo apprezzava perché vedeva il mio carattere forte”, raccontava a France Football), ma è al Lille che trova la propria consacrazione: nazionale francese, ha fatto tutta la trafila fino a raggiungere anche una presenza con la prima squadra dei Bleus, nel 2019, ma è sempre stato chiuso dai vari Lloris, Mandanda e Areola.

Gianluigi Donnarumma Credit Foto Getty Images

Piano B da 13 milioni di euro

Una soluzione a cui nessuno in casa rossonera vorrebbe arrivare, quella del famoso "piano B", ma il tempo passa e Maldini e gli altri dirigenti devono per forza pensare a una soluzione che possa non prevedere tra i pali l'attuale numero 99 rossonero. Il portiere francese è in scadenza col Lilla nel 2022 ed è valutato intorno ai 13 milioni di euro: il problema è che ci sono già altre squadre su di lui, su tutte il Tottenham, che a sua volta sta valutando il possibile sostituto di Hugo Lloris. Sullo sfondo anche il Manchester United è interessato al giocatore originario di Cayenne (Guyane).

Situazione Donnarumma

Il rinnovo di Donnarumma non ha ancora raggiunto la fumata bianca: il Milan offre 7 milioni (più dei 6 che guadagna attualmente), Mino Raiola continua a dire di "no" , convinto che il suo assistito, con un addio a parametro zero possa puntare addirittura ai 10 in un'altra squadra. La storia continua (purtroppo per i tifosi del Milan).

