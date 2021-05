L'allarme che aveva svegliato tutti in casa Inter e aveva fatto temere di poter perdere Achraf Hakimi è rientrato, almeno per il momento. In un'intervista esclusiva rilasciata a calciomercato.it, infatti, il suo agente Alejandro Camano rincuora i tifosi spiegando che al momento non bolle nulla in pentola.

Per ora non c’è niente, siamo sereni. Hakimi, in questo momento, è con la Nazionale marocchina ed io, ci tengo a precisarlo, non sto parlando con nessuna squadra. Il mio assistito ha quattro anni di contratto con l’Inter, si tratta di un contratto molto lungo.

Tutto quello che succede attorno ad Achraf è una logica conseguenza: Hakimi è il migliore d’Europa nella sua posizione, tutto il mercato ne è consapevole: questo il motivo per il quale se ne discute tanto". La questione PSG , al momento, quindi è soltanto una voce: "".

"Noi siamo sereni – continua- Colgo l’occasione per ringraziare per aver fatto chiarezza e soprattutto tutti gli interisti per i messaggi d’amore che hanno mandato ad Hakimi".

