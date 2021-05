Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Piedi buoni e n°1 nei clean sheet: "Maignan è da Milan" 2 ORE FA

Lautaro conteso da Atletico e Real Madrid

Secondo quanto riporta Tuttosport Lautaro Martinez piace (e non poco) alle due principali squadra di Madrid, Real e Atletico, con il procuratore del “Toro” Alejandro Camano che avrebbe già raggiunto la capitale spagnola per un blitz approvato dall’Inter. Il prezzo, fissato, è di 90 milioni: Lautaro sarebbe il regalo per Simeone dopo il campionato vinto, mentre Florentino Perez starebbe pensando a una singolare offerta di 60 milioni più il conguaglio di Hakimi (27). Lautaro secondo il quotidiano sportivo torinese andrebbe a guadagnare 9 milioni a stagione contro i 4,5 che percepirebbe all’Inter.

La nostra opinione: Difficile pensare a un’Inter senza Lautaro. Al momento nessuna trattativa è stata intavolata, sia chiaro, ma che l’attaccante nerazzurro piaccia ai top club d’Europa è assolutamente credibile alla luce di una crescita costante e impetuosa suggellata quest’anno dal titolo italiano. A nostro avviso l’Inter dovrebbe ripartire da Conte e dalla LuLa, senza “se” e senza “ma” in caso contrario il segnale non sarebbe proprio edificante…

Aguero al Barcellona

Secondo il quotidiano sportivo catalano Sport il Kun Sergio Aguero sarebbe giù stato acquistato dal Barcellona: l'annuncio dopo la finale di Champions League, la prossima domenica. Trasferimento già anticipato da Pep Guardiola: "Sergio andrà al Barcellona perché vuole giocare con il migliore, Leo Messi".

La nostra opinione: il Barça si fionda sull'usato sicuro per avere gol facili e immediati in dote. A 32 anni ha ancora tanto calcio nei piedi, a patto che gli infortuni gli diano tregua. Sicuramente la coppia con Messi è delle più intriganti, per quanto entrambi non siano più ragazzini. La classe, tuttavia, non la si può discutere e più in generale la carriera dei calciatori si sta allungando.

Allegri-Juve, pista viva: Gasp alternativa

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport il nome di Max Allegri sarebbe tornato in auge per la Juventus, visto che la pista Zidane continua a essere tremendamente complicata. Secondo la Rosea Andrea Agnelli si sarebbe fatto vivo parlando di un futuro assieme, direttamente a Max Allegri. Nelle ultime ore l’alternativa intrigante porta al nome di Gian Piero Gasperini, allenatore forgiato nella “cantera” bianconera.

La nostra opinione: Mosaico frenetico e in continuo divenire quello dell’allenatore della Juventus. Le voci si rincorrono con frenesia totale ed è persino difficile stargli dietro. La sensazione è che Andrea Pirlo sia effettivamente destinato a lasciare: caldeggiamo la pista “nuova” rispetto al cavallo di ritorno.

Lautaro: "Oggi felice all'Inter, ma un domani non lo so"

Calciomercato 2020-2021 Il Milan non aspetta Donnarumma: preso Maignan dal Lille! 3 ORE FA