Sergio Aguero è pronto a firmare un contratto biennale con il Barcellona. Secondo quello che riporta Tyc Sports e risulta anche a Eurosport UK, "El Kun", che si libererà a parametro zero dal Manchester City, ha deciso di accettare il biennale offerto dal club catalano.

Una trattativa condotta in prima persona dal presidente blaugrana Joan Laporta, ben consapevole di dover mettere mano al portafoglio per mantenere Leo Messi in Catalunya. La firma del contratto dovrebbe arrivare nel giro di poche settimane: in linea temporale

