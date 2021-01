A volte ritornano... Klaas-Jan Huntelaar il suo ritorno a casa l'aveva già fatto, quando nell'estate del 2017 aveva lasciato lo Schalke 04 per diventare nuovamente un lanciere e vincere, in queste ultime tre stagioni e mezzo, un Campionato, una Coppa dei Paesi Bassi e una Supercoppa con il suo Ajax. Ma la professionalità e l'esperienza del “Cacciatore” sono state di nuovo richieste dallo Schalke (squadra che in stagione ha cambiato tre allenatori), che ha fatto di tutto per riabbracciare Huntelaar. E così è stato, con l'Ajax che ha concesso semaforo verde e ha permesso al proprio attaccante di fare rotta per Gelsenkirchen, per regalare la salvezza ad uno Schalke in profonda crisi. Sì perché la formazione tedesca rischia seriamente di finire in Zweite Liga, sperando che Huntelaar possa scongiurare questa ipotesi (ora sono penultimi a -6 dalla zona salvezza). Lui che con il club tedesco ha collezionato la bellezza di 126 gol in 240 presenze.