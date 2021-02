Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Alaba via dal Bayern Monaco

David Alaba lascerà il Bayern Monaco. Lo dice chiaramate il CEO Rummenigge ai microfoni di Sky Sport: "Il giocatore lascerà al 99.9% il club. Nel prossimo mercato dovremo dunque colmare adeguatamente il divario. Il Real non ci ha contattato per Alaba, anche perché dal 2 gennaio il giocatore è libero di firmare con chi vuole. Non so fino a che punto siano arrivate le trattative coi blancos".

La nostra opinione: la dichiarazione, ripresa in prima pagina da Marca, fa rumore in ottica Real Madrid. "David è sempre stato una persona simpatica. È ancora totalmente impegnato con il Bayern fino al termine della stagione e lui è un ragazzo assolutamente serio, caro, simpatico che ci piace a tutti. Merita di essere sereno con noi fino a quando sarà giocata l’ultima giornata di campionato. Ci separeremo ma con la massima amicizia", ha assicurato Kalle. Chi prenderà il 28enne, che sia il Real Madrid o un outsider, farà comunque un affare.

Dzeko-Fonseca, prove di disgelo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma è al lavoro per far convivere Dzeko e Fonseca fino a giugno, poi probabilmente uno dei due farà le valigie. I prossimi mesi saranno determinanti in questo senso. Già oggi Dzeko potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra e poi confrontarsi con Tiago Pinto e Fonseca per allentare la tensione.

La nostra opinione: se il tecnico portoghese riuscirà a terminare la stagione al quarto posto, il suo contratto si prolungherà automaticamente per un anno. Se invece dovesse lasciare la panchina giallorossa per fare spazio ad Allegri, il bosniaco potrebbe rimanere nella capitale. L’ex allenatore della Juventus sembra infatti aver già fissato delle condizioni e la permanenza del giocatore sarebbe tra queste. Ora, però, bisogna trovare una soluzione per convivere ed evitare altri autogol.

Napoli, a giugno arriva Benitez

ll Napoli guarda già al futuro, alla guida della squadra non ci sarà più Gennaro Gattuso. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta quanto segue: "Il Napoli e Gattuso andranno avanti fino al termine della stagione, perché la squadra è con lui e perché resta questa la soluzione più equilibrata per non compromettere del tutto la stagione. Il rinnovo del contratto non è più la priorità per il presidente. Per il futuro ha già incassato il sì di Rafa Benitez".

La nostra opinione: quello di Rafa Benitez a Napoli sarebbe un clamoroso ritorno dopo l'addio del 2014 quando l'allenatore lasciò gli azzurri per trasferirsi al Real Madrid. Gli azzurri con il tecnico spagnolo vinsero una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana arrivando a giocare anche le semifinali di Europa League. Grazie al mister iberico i partenopei acquistarono campioni del calibro di Reina, Albiol, Callejon e Higuain. Giocatori di assoluto spessore internazionale. L'anno dopo arrivò anche Koulibaly.

