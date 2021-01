"Vado a salutare un paio di persone. Non posso dire niente adesso, ci sarà tempo per parlare". Si chiude così la lunga parentesi del Papu Gomez in Italia, con un addio un martedì mattina di gennaio, con destinazione Spagna (andrà al Siviglia per una cifra intorno agli 8 milioni di euro). Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset.