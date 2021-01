Il Papu saluta l'Italia. Si chiude così la lunga parentesi del Papu Gomez in Italia , con un addio un martedì mattina di gennaio, con destinazione Spagna (andrà al Siviglia per una cifra intorno agli 8 milioni di euro). Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset.

Il Papu questa mattina ha lasciato la sua abitazione di Bergamo per recarsi all'aeroporto: poche le parole rilasciate ai giornalisti presenti, senza astio nei confronti di una società - l'Atalanta - che lo ha accolto, coccolato per anni, facendone il proprio simbolo, ma con la quale nell'ultimo periodo i rapporti ormai non funzionavano più. Più precisamente con l'allenatore Gian Piero Gasperini, con cui non c'è mai stata una vera riappacificazione dopo i numerosi screzi degli ultimi mesi.