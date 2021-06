Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Juve: Paratici chiama Bonucci e Kulusevski al Tottenham UN' ORA FA

Juve: Vlahovic o Dzeko per una punta alla Mandzukic

La prima pagina del Tuttosport è divisa in due: “Vlahovic-Dybala coppia Juve”. Sì, perché secondo il quotidiano torinese Max Allegri sarebbe alla ricerca di uno/due attaccanti da aggiungere al proprio reparto offensivo. Oltre al rinnovo di Morata, si punta a uno tra Vlahovic e Dzeko.

La nostra opinione: “In attesa della scelta di CR7”, dice Tuttosport ma difficilmente il portoghese lascerà Torino. I bianconeri comunque giustamente non vogliono ripetere l’errore commesso lo scorso anno quando si ritrovarono “corti” in attacco, vista la prolungata assenza di Dybala, e senza una vera e propria punta centrale, viste anche le particolari caratterstiche di Morata (che comunque si vuole tentare di confermare). Una punta in più, magari non un titolare, serve lo stesso: e allora forse meglio un Edin Dzeko “alla Mandzukic” piuttosto che un Vlahovic che in questo momento sarebbe molto difficile da strappare alla Fiorentina, a meno di mettere sul piatto un’offerta irrunciabile che però al momento non sembra realizzabile.

Dusan Vlahovic (Fiorentina) contro il Sassuolo Credit Foto Getty Images

Donnarumma: si inserisce anche il PSG

Secondo la Gazzetta dello Sport, anche il Paris Saint-Germain avrebbe manifestato il proprio interessamento per Gigio Donnarumma: il portierone della Nazionale, attualmente senza squadra dopo l’addio al Milan, era sulla lista della Juventus. Per adesso però mancano offerte ufficiali.

La nostra opinione: Situazione molto complicata quella di Gigio Donnarumma: n.1 (non sulla maglia ma sul cmapo) della Nazionale italiana, ma attualmente senza squadra. Secondo Roberto Mancini la situazione è risolvibile e l’Europeo sarà una buona vetrina per il ragazzo, ma i giorni passano e la “grana” per Mino Raiola è sempre la stessa: qual è la squadra che può garantire un posto da titolare e uno stipendio da 10 milioni di euro a Gigio? Domenica si è parlato anche di PSG, con contatti tra Leonardo e Raiola, ma per ora niente offerte ufficiali. Anche perché il PSG un portiere titolare lo ha già, così come tante big in Europa.

Gianluigi Donnarumma Credit Foto Getty Images

Belotti per Mourinho? La Roma accelera

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla del futuro del Gallo Belotti: offerti 20 milioni al Torino a un anno dalla scadenza. Cairo resiste, per ora.

La nostra opinione: Andrea Belotti deve partire quest’anno: il contratto in scadenza nel 2022 impone o un rinnovo o un addio della punta del Toro, altro giocatore in Nazionale pronto a fare la valigia. Per Roma? Ovviamente i giallorossi sono a caccia di una punta, di un riferimento offensivo che possa garantire un buon bottino di reti, perché la speranza è di poter cedere Edin Dzeko, alleggerendo così il monte ingaggi (14 milioni lordi). A 28 anni e tanta esperienza in Serie A, quello di Belotti potrebbe essere il profilo giusto, ma basteranno 20 milioni di euro per Urbano Cairo?

Tevez lascia il Boca e (forse) il calcio: "Ci sarò sempre per voi"

Calciomercato 2020-2021 Calciomercato LIVE! Inter: assalto a Lautaro dell'Atletico Madrid 2 ORE FA