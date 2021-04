Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Allegri sempre più vicino

Nuove conferme per il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, lo dicono sia Tuttosport che la Gazzetta dello Sport questa mattina. Giovedì il tecnico toscano era a Torino ma al netto dell’avvistamento John Elkann – coadiuvato da Andrea Agnelli, almeno in una fase embrionale – starebbe pensando di affidargli un ruolo alla Sir Alex Ferguson secondo quanto riporta la Rosea, con pieni poteri manageriali. La rivoluzione: Allegri in panchina, Marotta e Giuntoli nell’area tecnica, Nasi sostituto di Agnelli a fine anno.

Rivoluzione anche in campo?

Sì, anche in quel versante. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport i vertice bianconeri lavorano a un modulo con Dybala dietro a Morata, senza il “partente” Cristiano Ronaldo. Si punta in sede di mercato ad arrivare alla punta Moise Kean e al regista Manuel Locatelli. Giorgio Chiellini giocherà un altro anno, il “cavallo di ritorno” Andrea Barzagli sarà parte integrante dello staff.

La nostra opinione : La Juve torna sui propri passi e affiderà la panchina al “risultatista” Max Allegri per ritrovare la propria identità e, per l’appunto i risultati. Ci pare la soluzione più sensata dopo i tanti (troppi!) esperimenti degli ultimi anni. Se il sogno rimane Zidane, Allegri è l’usato sicuro per tornare a fare la voce grossa. Soluzione pragmatica.

