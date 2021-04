Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan forte su Belotti

Andrea Belotti – contratto in scadenza a giugno 2022 - è in procinto di cambiare maglia: Milan o Roma? Diavolo pronto a offrire 20-25 milioni per il suo cartellino secondo quanto riporta il Corriere dello Sport e “Gallo” tentato per la sua fede rossonera e la possibilità di giocare la Champions (molto probabilmente). In alternativa Dusan Vlahovic, più defilati il francese classe 1998 in forza al Celtic Odsonne Edouard e Mtron Boadu dell’Az Alkmaar.

La nostra opinione: Come rapporto qualità prezzo il “Gallo Belotti” potrebbe essere la soluzione ideale per il Milan, dove l’attuale attaccante del Toro arriverebbe da promesso sposo. Il cartellino di Vlahovic, infatti, è già lievitato per le richieste esose del Pres Commisso e gli altri nomi, per quanto qualitativi, rischiano di essere un filo troppo esotici.

Juve-Napoli day, si decide la panchina

Fervono le discussioni sulla panchina in casa Juventus. Andrea Agnelli vorrebbe confermare Andrea Pirlo fino al termine della stagione e in caso di successo bianconero contro il Napoli le acque si calmeranno; ma se la banda Gattuso dovesse piazzare il blitz a quel punto il numero uno bianconero alzerebbe la cornetta e chiamare l’amico Max Allegri. Che sarebbe intenzionato a riprendere a lavorare dalla prossima estate, ma a quel punto non saprebbe dire di no secondo Tuttosport.

La nostra opinione: Vacilla la Juventus, sul piano dei risultati, ma anche su quelli del gioco e della tenuta psicologica. In caso di tracollo il cambio in corsa non sarebbe un’idea così balzana...

Barça sempre su Lautaro

Casting attaccante in casa Barcellona. Dalla Catalogna rimbalzano le voci su un possibile scambio col PSG che coinvolga Neymar (possibile cavallo di ritorno al Camp Nou) e i “blaugrana” Griezmann e Dembelé, in caso contrario “O’ Ney” sarebbe libero dal 2022. Il Barcellona, tuttavia, continua a lavorare sottotraccia per una prima punta per la prossima stagione: Haaland il piano A, se fallisce ci sono Harry Kane e Lautaro Martinez all’orizzonte. Lo riporta Sport.

La nostra opinione: Sono grandi manovre quelle in corso a casa Barcellona, per la prossima stagione sarà rivoluzione in attacco. La sensazione è che Lautaro Martinez sia destinato a rinnovare con l'Inter e che il Barcellona abbia altri piani in mente, decisamente onerosi a giudicare dai nomi coinvolti, tra i più ambiti al mondo.

