Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Kane verso il City: trattativa shock da 170 milioni 15 ORE FA

Conte tentato di restare

Antonio Conte con ogni probabilità entro fine settimana si siederà a un tavolo con Zhang e l’intera dirigenza nerazzurra per discutere del suo futuro. Lo dice la Gazzetta dello Sport che poi si sbilancia: il tecnico salentino è “tentato” di restare sulla panchina dell’Inter. Fortemente tentato. Questa volta secondo la Rosea non lascerà il lavoro a metà. Il gruppo ce lo ha in mano, mai come adesso, e dalla società stanno arrivando rassicurazioni sulla situazione economica.

La nostra opinione: Anche con un notevole sforzo di pressione delle meningi davvero non riusciamo a immaginare un allenatore diverso da Antonio Conte sulla panchina dell’Inter per la prossima stagione. Zhang questa settimana avrà un bel “match point” per convincerlo a restare. Con i giusti argomenti non sarà affatto una mission impossible.

Pirlo vuole restare

Andrea Pirlo vorrebbe restare sulla panchina della Juventus, con ogni cellula del suo corpo. Il Corriere dello Sport riporta il virgolettato dell’allenatore bianconero a margine del successo in Coppa Italia e intavola un discorso sul suo futuro. La conferma è difficile da ipotizzare, sicuramente non gli deriverà dal successo in Coppa, ma l’allenatore bresciano proverà in ogni modo a convincere la società. L'ultimo esame a disposizione è quello Champions: in caso di "voto 30" si guadagnerà un anno bonus?

La nostra opinione: La conquista della zona Champions League sarebbe un mattoncino ben più consistente della vittoria in Coppa per convincere i vertici bianconeri a confermarlo, ma anche qualora si consumasse il lieto fine la conferma è tutt’altro che scontata. Al momento è più no che sì, ma nulla è deciso.

Giroud: Milan o Inter?

Secondo Tuttosport sarebbe in atto un derby della Madonnina di mercato per rilevare dal Chelsea il cartellino dell’attaccante della Nazionale francese Olivier Giroud, 34 anni in scadenza di contratto con i Blues. Milan e Inter sulle sue tracce.

La nostra opinione: Al Milan sarebbe un “co-titolare”, all’Inter un rincalzo. A cifre contenute per quel che concerne l’ingaggio a nostro avviso sarebbe una buonissima opzione soprattutto per l’Inter come back-up della Lula. Il Milan deve trovare un “9” giovane e forte, non affiancare a un fenomenale 40enne (ma in precarie condizioni fisiche) una punta 34enne. Serve brillantezza, classe, fame, più che esperienza nuda e cruda.

Inter, sei pronta per Mourinho vs Conte? Amici mai

Calciomercato 2020-2021 Calhanoglu, offerta monstre dal Qatar: 32 milioni per 3 anni 18 ORE FA