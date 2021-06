Una "bomba" di mercato scuote un tranquillo 2 giugno, festa della Repubblica in Italia. Antonio Conte-Tottenham: trattativa in fase avanzata tra le parti, lo riferisce la squadra di mercato di "Sky Sport", in particolare l'esperto Alessandro Alciato. Tecnico salentino dunque vicino ad "accasarsi" in un nuovo (e ambizioso) club europeo? La trattativa entra nel vivo...

Fuori dal giro dei top club

Euro 2020 Conte a Mancini: "Ti auguro di fare meglio di me in Nazionale" 16 ORE FA

Con l'effetto domino ormai innescato Antonio Conte si era trovato fuori dal giro delle grandi panchine; ora potrebbe rientrare "dalla porta di servizio" prendendo le redini di un club ambizioso e ricco, ma senza il palmares dei top club delle 5 maggiori leghe europee. Gli riuscirà l'ennesimo miracolo? Intanto attendiamo gli sviluppi della trattativa per portarlo nel Nord di Londra, quota Spurs.

Conte, vincere e dirsi addio: fra ristoranti, carri e sfoghi

Calciomercato 2020-2021 Mbappe alla corte di Carletto, Icardi-Juve e CR7-PSG? 6 ORE FA