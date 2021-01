Amad Diallo arriva ufficialmente alla corte di Ole Gunnar Solskjær . Il talento classe 2002 dell'Atalanta (autore di un gol nella stagione passata, durante la gara casalinga contro l'Udinese) passa al Manchester United per una cifra pari a 40 milioni di euro, suddivisi in 25 di parte fissa più 15 di bonus. Gasperini, nei giorni scorsi, aveva sperato di trattenere il giocatore fino al termine della stagione, ma i Red Devils, evidentemente, non hanno voluto sentire ragioni.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club orobico, con cui Diallo conta un complessivo di 5 presenze con la prima squadra: "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Manchester United il calciatore Amad Diallo a titolo definitivo. Arrivato a Bergamo da giovanissimo, Amad ha subito mostrato in maglia nerazzurra le sue grandi qualità tecniche, contribuendo al raggiungimento di traguardi importanti come la conquista dei titoli nazionali con l’Under 15 e la Primavera (due scudetti e una Supercoppa), fino a completare il suo percorso di crescita arrivando a debuttare in Serie A con la prima squadra alla fine dell’ottobre 2019 nel match con l’Udinese, partita in cui tra l’altro è andato subito a segno".