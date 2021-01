Squadra abituata a pescare a piene mani dal campionato italiano (da Ocampos a Suso passando per Franco Vazquez nel corso delle ultime stagioni il club iberico ha spesso guardato con interesse ai giocatori della nostra Serie A), il Papu al Siviglia potrebbe giocare la Champions League e ritagliarsi uno spazio importante nel 4-3-3 di Lopetegui. Tra le formazioni interessate al Papu c’è anche il Cincinnati di Japp Stam, anche se il 33enne argentino non pare intenzionato ancora a valutare proposte per giocare in campionati di secondo piano come la MLS. In cuor suo il Papu spera in una chiamata da un club di Serie A con ambizioni d’alta classifica, ma sia per la valutazione che l’Atalanta fa del cartellino del suo ex capitano (10 milioni di euro), sia del momento di stagnazione economica, questa opzione al momento appare, ad oggi, molto poco percorribile. Nel mercato però mai dire mai.