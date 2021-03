Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Liga Barça, altro hurrà: 2-0 all'Osasuna e -2 dall'Atletico 13 ORE FA

Elezioni Barça: ci si gioca la permanenza di Messi

La Gazzetta Sportiva mette in luce la situazione critica del Barcellona, che dopo i recenti scandali deve affrontare le elezioni per la presidenza. I candidati sono Laporta, Freixa e Font. Il primo è favorito sugli altri avendo già avuto esperienza e assicura che con lui alla guida del club blaugrana Lionel Messi resterà.

La nostra opinione: dopo i fasti cui eravamo abituati, è un po’ triste vedere un club tanto glorioso cadere così in disgrazia e vincolato a manovre politiche per riuscire a trattenere il suo gioiello, il calciatore plasmato nella cantera, curato con amore e che ha fatto per tanti anni le fortune della squadra. Il rapporto, però, ormai è incrinato ed è abbastanza logico che ci vogliano un cambio di rotta e nuovi interlocutori per provare a ricucire lo strappo. E Laporta sembra quello con più esperienza, perciò i soci potrebbero essere propensi ad affidarsi a lui.

Prandelli si mette in discussione: Se sono un peso...

Come riporta il Corriere dello Sport, Cesare Prandelli si mette in discussione viste tutte le difficoltà di questo periodo per la Fiorentina:

Se mi sento a rischio? Tutti gli allenatori lo sono sempre. E comunque il mio futuro è la gara con il Parma, da vincere. Se poi sono un peso, basta parlarne.

La nostra opinione: il tecnico ha anche aggiunto che con la proprietà c’è un buon rapporto. Prandelli ha preso in mano una squadra in enorme difficoltà, non ci si può aspettare il miracolo e del resto anche il presidente Commisso ha dimostrato di non essere un mangia-allenatori, quindi per ora il posto di Prandelli dovrebbe essere salvo. Ma con riserva.

Pellegrini-Roma, rinnovo bloccato

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, ci sono degli intoppi nelle operazioni di rinnovo tra la Roma e Lorenzo Pellegrini. Al momento la situazione sarebbe stata bloccata da un problema più pressante, ossia la grana Dzeko.

La nostra opinione: non c’è fretta, al momento, perché il contratto scadrà nel 2022, ma attenzione alle sirene di Inter, Juventus e PSG. Pellegrini ha sempre detto di stare bene alla Roma, ma con una clausola rescissoria abbastanza bassa (25 milioni di euro) e una buona offerta da un club più blasonato potrebbe succedere di tutto.

Guardiola: "Messi? Vorrei che finisse la carriera al Barça"

Liga Barcellona: rilasciato Bartomeu, nessuna parola al giudice 02/03/2021 A 14:53