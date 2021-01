Spero che i giocatori si siano convinti ormai che il PSG sia un buon posto in questo momento. Per un calciatore ambizioso è un posto di altissimo livello. Ma Messi può venire al PSG? Grandi giocatori come Messi saranno sempre nella lista del PSG. Ma questo ovviamente non è il momento per parlarne o per sognarlo. Ma siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino la sua situazione. Anzi no, non siamo ancora seduti, ma la nostra sedia è riservata nel caso... Quattro mesi nel calcio sono un'eternità, soprattutto in questo periodo [Leonardo a France Football]