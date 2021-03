Lionel Messi. Secondo la televisione argentina TNT Sports, l'attaccante del Barcellona si sarebbe di molto avvicinato al PSG nelle Mentre si parla di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid , si muovono voci anche sull'altra stella del firmamento mondiale:. Secondo la televisione argentina, l'attaccante delsi sarebbe di molto avvicinato alnelle ultime settimane . Ovviamente, l'accelerazione è nata dai colloqui effettuati tra il papà-agente del giocatore e Leonardo nel corso della doppia sfida di Champions, che ha visto il PSG guadagnare il pass per i quarti di finale

Proprio il destino europeo del Barcellona ha intensificato ancor di più la voglia di lasciare di Messi che sarebbe pronto - ormai - ad un nuovo progetto sportivo. Nonostante l'arrivo di Laporta , infatti, Messi ha capito che il Barça ci metterà ancora qualche anno per ritrovare competitività in Europa, anni che però Messi non può aspettare.

Ecco i nuovi aggiornamenti sul futuro di Messi. Secondo Marcelo Bechler, infatti, a Parigi c'è gran ottimismo riguardo all'arrivo della Pulce per la prossima stagione. Il progetto sportivo messo in piedi da Al-Khelaïfi e Leonardo è a buon punto ed è più credibile del Barcellona, così come l'aspetto economico che vede il PSG di molto avanti al Barça. Insomma, si può costruire una squadra vincente attorno al tridente Messi-Mbappé-Neymar, mentre i catalani sperano di lanciare solo qualche giovane per rifondare...

