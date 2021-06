Dopo aver ufficializzato il colpo Aguero il Barcellona annuncia un nuovo acquisto: Eric Garcia è difatti ufficialmente un giocatore blaugrana. Il difensore centrale classe 2001 torna dunque a casa, nella squadra che lo ha cresciuto. Arrivato a parametro zero dal Manchester City, Garcia ha firmato un contratto fino al 2026 e avrà una maxi clausola rescissoria di 400 milioni di euro (!!!). Da top player di prim'ordine. Il giocatore dopo la firma si recherà direttamente nel ritiro della Spagna, dato che è stato convocato per i prossimi Europei.

Il ragazzo cresciuto nella Masia ha disputato tre stagioni in Inghilterra, nelle quali ha collezionato 34 presenze in tutte le competizioni, prima del ritorno in blaugrana. Dopo Aguero Garcia, con tanto di annunci in grande stile: Barcellona scatenato in vista della prossima stagione, ma anche deciso a convincere Leo Messi nell'ottica di una permanenza a can Barça.

Di lui Guardiola aveva detto...

“Eric Garcia è uno dei miei giocatori preferiti, ne vorrei 15 come lui. Non l’ho convocato perché credo che firmerà per il Barcellona. Non immaginate cosa sia Eric per me, è come un figlio. La scorsa stagione, dopo il lockdown, è stato il nostro miglior centrale, non ha commesso alcun errore. Il Barcellona non compra giocatori normali, lo vogliono perché è un top player“.

