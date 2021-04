Non c'è solo Julian Nagelsmann tra i candidati a prendere il posto sulla panchina del Bayern Monaco , reduce dall'eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano del Paris Saint Germain . Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il club bavarese starebbe pensando con una certa convinzione anche a Massimiliano Allegri, fermo dall'estate 2019, ovvero da quando si separò dalla Juventus ponendo fine a un ciclo durato 5 anni.

I rumors provenienti dalla Germania danno come molto probabile l'addio di Flick a fine stagione. L'attuale allenatore del Bayern, infatti, sembra destinato a prendere il posto di Joachim Loew sulla panchina della Nazionale dopo Euro 2020. Allegri, che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza anche alla stessa Juventus in merito a un suo possibile e clamoroso ritorno , piace alla dirigenza del Bayern per la sua esperienza, per la sua capacità di tirare fuori il massimo dai giocatori e per i risultati ottenuti nel ciclo bianconero (5 scudetti consecutivi e 2 finali di Champions League nel 2015 e nel 2017).