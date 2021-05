Abbiamo sentito che cerchi una nuova sfida, una proposta pazza e stimolante" si legge nell'attacco della lettera. Un amore nato ai tempi di Euro 2004, quando Buffon si allenò quotidianamente con la Nazionale italiana all'Estadio do Restelo di Lisbona, "uno degli stadi più belli che ci siano", citando ancora la lettera della società portoghese. La prima, vera proposta " pazza e stimolante " per il futuro di Gigi Buffon arriva dal Belenenses, in Portogallo. Domenica il portiere della Juventus giocherà la sua ultima partita in bianconero, così il club portoghese tramite il proprio sito internet e i conseguenti social ha provato a tentare Buffon. “" si legge nell'attacco della lettera. Un amore nato ai tempi di Euro 2004, quando Buffon si allenò quotidianamente con la Nazionale italiana all'Estadio do Restelo di Lisbona, "", citando ancora la lettera della società portoghese.

E così il Belenenses ci ha provato, tentando Buffon con la stimolante sfida di far tornare Os Belenenses sui palcoscenici che merita. Attualmente la squadra è in testa alla classifica della Prima Divisione Portoghese, il secondo campionato nazionale. "Siamo uno dei cinque club portoghesi che hanno vinto il campionato nazionale (4 volte) e abbiamo anche 3 Coppe, oltre ad essere stati invitati dal Real Madrid per inaugurare il Santiago Bernabéu" prosegue il "flirt" dei lusitani, che promettono di aggiungere nelle clausole del contratto anche "un pass annuale per il museo MAAT e biglietti per il Museo delle carrozze, il Monumento alle scoperte, la Torre di Belém e il Monastero dos Jerónimos, oltre a sei pastéis de Belém a settimana, qualcosa che sicuramente apprezzerai apprezzare nella tua dieta".

Questa la trovata social del Belenenses, che ha ce ha certamente attirato la attenzione della stampa. Chissà se riuscirà nel farlo anche con Buffon. Gigi voleva una proposta pazza? Eccolo accontentato.

