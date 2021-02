Ci ha provato concretamente il Torino. Poi il Parma. Quindi il Bologna. Ma a spuntarla è stata il Cagliari, che con un blitz all'ultimo giorno del mercato riporta in Italia Daniele Rugani. Ufficiale, come si apprende dal sito della Lega calcio, l'accordo per il prestito del centrale di Lucca, che nella prima parte di stagione ha giocato in Ligue 1 - e in Champions League - con i francesi del Rennes (2 presenze complessive).

Tutto fatto in tempo utile, nonostante il timore di non completare le operazioni burocratiche entro le 20, orario limite in Italia. Il Cagliari si è inserito con prepotenza nel pomeriggio e ha sbancato la concorrenza, trovando l'accordo con la Juventus proprietaria del cartellino e con lo stesso calciatore. Che ora formerà una coppia da sogno, almeno per la lotta salvezza, con Godin.

Rugani è tornato disponibile proprio nell'ultima settimana, ma si è accomodato solo in panchina per la gara tra Rennes e Lille dopo il problema alla coscia che l'ha tenuto lontano dal campo da fine ottobre ad oggi. Ora Di Francesco spera di averlo a completa disposizione, perché un giocatore della sua esperienza sarà utile per evitare una clamorosa retrocessione.

