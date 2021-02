Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Lautaro, rinnovo al 2024 senza clausola; Montella a Cagliari IERI A 07:32

Calhanoglu-Milan: firma in arrivo?

Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe chiudersi a breve la mini-telenovela legata al rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu: entro la prossima settimana infatti dovrebbe arrivare l'incontro decisivo tra Stipic, agente del giocatore, e il Milan. Il club offre 4 milioni, Calha punta a 5 con bonus.

La nostra opinione: E' sempre fastidioso quando un giocatore e il proprio entourage non raggiungono un accordo con il club che ha contribuito a rendere quel giocatore quello che è al momento, e cioé un signore in grado di cambiare gli equilibri della squadra stessa in positivo. Vero, Calha fa bene a monetizzare le "ottime annate" che sta vivendo in rossonero, ma in altri tempi queste manfrine sarebbero durate molto poco. Per non ledere al Diavolo e al giocatore stesso.

La Roma punta Musso per la porta

Notizia che ormai circola da qualche tempo, ripresa anche oggi dal Corriere dello Sport: continua il pressing della Roma su Juan Musso. Sarebbe già pronto un quadriennale da 1,8 milioni a stagione. L'Udinese chiede almeno 20 milioni, così nella trattativa verrebbe inserito uno tra Diawara e Carles Perez.

La nostra opinione: Sono lontani i tempi in cui la Roma poteva vantare Alisson e Szczesny a coprire i ruoli di primo e secondo portiere nella medesima stagione: Pau Lopez e Mirante non hanno mai del tutto convinto, chi per un motivo chi per un altro e allora Tiago Pinto torna su quello che era già stato un obiettivo della Roma prima del suo arrivo, e cioé Juan Musso, portiere "attenzionato" anche da altre squadre in giro per l'Italia, su tutte l'Inter ("L'interesse delle big mi ha motivato"). Probabilmente ottenere un "sì" sul contratto del giocatore non sarà un problema, più difficile bussare alla bottega di Pozzo.

Fiorentina: un colpo per reparto, Torreira su tutti

E' la Gazzetta dello Sport ad aggiornarci sulla situazione di mercato della Fiorentina: Commisso vuole un colpo per reparto per migliorare la rosa, su tutti si punta a ucas Torreira dell'Arsenal, quest'anno all'Atletico Madrid.

La nostra opinione: Un consiglio spassionato per Commisso? Cercare prima di tutto di tenersi stretti i giocatori più solidi di questo momento sciagurato; quindi magari prima provare a chiudere i rinnovi di Vlahovic, Milenkovic e Pezzella e poi pensare a cosa aggiungere, e soprattutto puntare al profilo giusto. Torreira può essere certamente una buona mossa, un regista da affiancare ad Amrabat, libero così da compiti di impostazione: una sorta di Borja Valero ma più giovane, visto che il tentativo fatto in questa stagione aveva dato buoni frutti. Perché sembra che basti comprare per migliorare la rosa, ma - il tempo insegna - non è così.

Così lo Spezia ha smontato il Milan di Pioli

Calciomercato 2020-2021 Gazidis e il rinnovo di Ibra: "Se gioca così, perché no?" IERI A 21:46