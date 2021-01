Hakan Calhanoglu è stato senza ombra di dubbio uno dei pilastri del Milan 2020 targato Stefano Pioli. Il 26enne centrocampista turco ha convinto tutti, anche i suoi detrattori, a suon di prestazioni, di giocate e - soprattutto - di continuità. L'ultima partita dell'anno contro la Lazio, vinta 3-2 grazie a un gol di Theo Hernandez nei minuti di recupero, è stata un ottimo esempio in tal senso. Da quando Ibrahimovic è fermo per infortunio, Calhanoglu ha smesso i panni del centrocampista talentuoso ma discontinuo, per indossare quelli di vero e proprio uomo squadra. Una metamorfosi resa ancora più evidente dai numeri del suo straordinario 2020.

Calhanoglu signore degli assist

Vediamoli questi numeri. In Serie A nell'anno solare nessuno ha fornito più assist di Hakan Calhanoglu: in 33 presenze, infatti, il milanista ne ha confezionati 14, due in più rispetto al suo più immediato inseguitore in questa speciale classifica ovvero l'atalantino Alejandro Gomez. E come sottolinea Opta, il numero 10 del Milan ha creato qualcosa come 99 occasioni da gol a beneficio dei compagni di squadra.

La Top 11 degli assist in Serie A nel 2020

Hakan Calhanoglu 14 Alejandro Gomez 12 Dries Mertens 11 Domenico Berardi 11 Henrikh Mkhitaryan 10 Alexis Sanchez 10 Cristiano Biraghi 8 Roberto Soriano 8 Antonio Candreva 7 Robin Gosens 7 Juan Cuadrado 7

Eppure il rinnovo col Milan...

Nonostante Calhanoglu abbia ormai un peso rilevante in campo e nello spogliatoio, il rinnovo con il Milan tarda ad arrivare. Il contratto dell'ex Leverkusen scade il 30 giugno 2021 e la trattativa tra le parti dovrà necessariamente portare a una fumata, se bianca o nera lo vedremo a breve. Calhanoglu, che indossa la maglia del Milan dall'estate 2017, chiede un ingaggio da 5 milioni a stagione, in pratica il doppio di quanto guadagna oggi. Il club rossonero, dal canto suo, propone un rinnovo a 3,5 milioni a stagione. La sensazione è che, come spesso avviene in questi casi, le due parti si incontreranno a metà strada: uno stipendio da 4 milioni annui più bonus potrebbe infatti sbloccare la situazione e fare tutti contenti.

