Il Real Madrid piazza il colpo (finora) del mercato. Con Varane che vive una crisi profonda e con Sergio Ramos che non rinnova, ecco che i blancos si sono assicurati per la prossima stagione David Alaba. Il difensore austriaco non ha trovato l'accordo di rinnovo col Bayern Monaco e dal 1° gennaio poteva liberamente contrattare con qualsiasi squadra: dopo qualche settimana ha trovato un accordo con il Real.