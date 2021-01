Parma scatenato negli ultimi, frenetici, giorni di calciomercato : dopo Dennis Man , il club ducale di Kyle Krause sta per piazzare anche un altro colpo in attacco. Si tratta del giovane Joshua Zirkzee dal Bayern Monaco che, agli ordini di Roberto D’Aversa, proverà a ribaltare il trend negativo dei gialloblù che hanno realizzato la miseria di 14 gol in 19 partite di campionato nel girone di andata . L'attaccante olandese arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni . Non male per un 2001.

Classe 2001, olandese, è una prima punta fisica. 193 cm per 84 kg: è il classico dominatore d'area forte nei colpi di testa, in grado di proteggere il pallone, giocare di sponda, essendo agile nei movimenti nonostante la stazza. Come caratteristiche tecnico-tattiche è stato spesso paragonato a Romelu Lukaku. La sua carriera inizia nelle giovanili del Den Haag (L'Aia), per poi passare nella "cantera" del Feyenoord. Il 2017 è l'anno della svolta del suo percorso: il Bayern Monaco si assicura il suo trasferimetno con un'offerta di 150mila euro. L’esordio nella seconda squadra dei bavaresi è indimenticabile: Zirkzee si mette in mostra, realizzando addirittura una tripletta. Ma va ancora meglio in occasione del salto con Kovac, Lewandowski & Co. Nella "prima" in Bundesliga subentra al 90' e un minuto dopo realizza il gol vittoria contro il Friburgo. Nella sfida successiva si ripete, questa volta impiegando 3 minuti a realizzare la rete dell’importantissimo 1-0 contro il Wolfsburg. In tutto segna 4 gol in 293' totali. E poi fa il suo debutto addirittura in Champions League dove assaggia l'atmosfera europea nell'1-1 contro l'Atletico Madrid. Nel corso della sua crescita, si è reso protagonista anche con la maglia della Nazionale olandese: dall’Under 15 fino all’Under 19, giocando anche due partite con l'Under 21 alla fine del 2020.