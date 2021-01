In risalita le quotazioni di Mario Mandzukic per l'attacco del Milan. L'ex Juventus, svincolato dai qatarioti dell'Al-Duhail (con cui ha collezionato appena 8 presenze con 2 reti) potrebbe essere quindi il prossimo colpo della dirigenza rossonera, a cui serve un uomo d'esperienza per il reparto avanzato, in grado di alternarsi in maniera "indolore" con Zlatan Ibrahimovic. Lo riporta Sky Sport.