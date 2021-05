Antonio Conte lascia l'Inter : non sarà lui l'allenatore dei nerazzurri nella stagione 2021-22. Secondo Sky Sport, il club nerazzurro e il tecnico avrebbero raggiunto l'accordo per la rescissione contrattuale del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2022. A Conte sarebbe stata riconosciuta una buonuscita di 7,5 milioni di euro. Conte e i nerazzurri si dicono addio dopo due stagioni: ingaggiato nell'estate 2019, il tecnico salentino ha guidato l'Inter verso la conquista di uno Scudetto atteso da 11 anni . A far maturare il divorzio le esigenze della proprietà di ridurre i costi , in un'ottica di ridimensionamento che evidentemente non ha trovato d'accordo l'ormai ex allenatore interista.