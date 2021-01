Calcio

Calciomercato - Conti saluta il Milan per il Parma: c'è la fumata bianca, Inter su Torreira

CALCIOMERCATO - Il terzino del Milan arriva al "Tardini" in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei ducali. Conte vorrebbe l'ex Sampdoria come vice-Brozovic: ipotesi praticabile nel caso in cui l'Inter riesca a piazzare Eriksen in Premier League. Mandzukic, ufficiale in rossonero, sceglie la "maledetta" maglia numero 9.

00:01:01, 265 Visualizzazioni, 39 minuti fa