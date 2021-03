Cristiano Ronaldo può tornare al Real Madrid?! È questa la voce che si è fatta sempre più insistente Josep Pedrerol della trasmissione El Chiringuito, giornalista molto vicino a Florentino Pérez, ha spalancato le porte ad un clamoroso ritorno gettando nella mischia questa bomba di mercato, ma dai riscontri effettuati dai colleghi di È questa la voce che si è fatta sempre più insistente dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League.della trasmissione, giornalista molto vicino a Florentino Pérez, ha spalancato le porte ad un clamoroso ritorno gettando nella mischia questa bomba di mercato, ma dai riscontri effettuati dai colleghi di Eurosport.es la trattativa sembra molto più difficile del previsto. Ecco i tre motivi.

Il prescelto

Il Real Madrid ha un solo nome che gli frulla nella testa per la prossima campagna acquisti: Il suo contratto parigino scade nell'estate del 2022, il che ci porta a pensare che prima o poi il Real preparerà l'assalto decisivo. La vera priorità madridista è lui. Kylian Mbappé . Florentino Pérez sta seriamente pensando di fare un passo avanti verso il prossimo dominatore del calcio mondiale, e il fenomeno francese ha già rifiutato tre proposte di rinnovo arrivate dal PSG., il che ci porta a pensare che prima o poi il Real preparerà l'assalto decisivo.

Problemi di cartellino

Il Real Madrid non può assumersi il costo di Cristiano Ronaldo. Oltre all'enorme differenza d'età con Mbappé (13 anni), un investimento da circa 29 milioni di euro alla Juventus e 64 lordi all'anno per un giocatore di 36 anni è insostenibile per il club spagnolo. Florentino Perez ha intenzione di riprogrammare i costi del club abbassandoli del 10%, per cui pensare ad un esborso come quello che servirebbe per comprarsi Ronaldo è assolutamente"inasumible" (eccessivo).

Nessuna relazione

Il modo in cui Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid ha rotto ogni tipo di relazione tra lui e il presidente Florentino Pérez. Ad oggi, tra il portoghese e Florentino, non c'è alcun tipo di contatto. Se per caso ci fosse anche solo un'idea di trattativa, i due dovrebbero prima tornare a stringersi la mano.

