Per sempre calcio: Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare la Juve? Nella settimana che può dare un senso alla stagione bianconera, con la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e il dentro-fuori nella corsa Champions , un trasloco nel cuore della notte fa tremare i tifosi della Vecchia Signora. Le immagini arrivano dalla pagina

Nel video si vedono alcuni uomini caricare le sette auto di lusso che compongono il parco macchine del fuoriclasse portoghese sul camion di RodoCargo, azienda di trasporti con sede a Lisbona. Sulle motivazioni del trasferimento, ovviamente, è possibile soltanto formulare delle ipotesi: nulla vieta che CR7, che dopo il campionato sarà prima impegnato nell’Europeo e poi probabilmente trascorrerà un periodo in patria, possa voler tenere con sé i propri gioielli durante l’estate, ma in molti vedono analogie con lo sbarco dell'ex Real a Torino di tre anni fa, collocato anche in questo caso nelle ore notturne.

