Ultimo giorno di mercato, ultime ore per le trattative "last second" nella sessione invernale, quella di riparazione. Un lunedì di fuoco, che si concluderà alle 20. Una giornata diventata ormai iconica e che non mancherà di regalare sorprese, ma anche colpi rimasti inesplosi e delusioni. Cosa dobbiamo aspettarci allora, tra i principali temi che animeranno questo 1° febbraio di trattative?

Dzeko resterà alla Roma?

Saltato definitivamente la possibilità di scambio con Alexis Sanchez dell'Inter, e con Paulo Fonseca inattaccabile dopo una nuova vittoria (3-1 contro il Verona), sarà difficile cambiare gli scenari, in qualsivoglia direzione, in casa giallorossa. Edin Dzeko sarà quindi costretto, capo chino, a chiedere scusa al tecnico lusitano, tornare sui suoi passi, sempre ammesso che l'allenatore lo riaccolga in gruppo. E qui starà alla società riappacificare le parti in causa sino al termine della stagione, per il bene del club.

Roma-Fiorentina, Serie A 2020-2021: l'allenatore della Roma Paulo Fonseca sostituisce Edin Dzeko (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Juventus: il tesoretto Khedira porterà a Scamacca?

Il tesoretto ricavato dalla cessione di Sami Khedira all'Hertha Belino permetterà alla Juventus di risparmiare 6 milioni di monte ingaggi, ricavando un tesoretto da poter investire nell'ultimo giorno di trattative. ll nome caldissimo resta quello di Gianluca Scamacca (per il quale il Sassuolo chiede sempre obbligo di riscatto a 25 milioni). Resta accesa una piccola probabilità per Leonardo Pavoletti del Cagliari e per lo svincolato Graziano Pellè.

Gianluca Scamacca, Genoa 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Inter, fuori Pinamonti e dentro Eder?

Assodata la nuova fumata nera per Edin Dzeko, l'Inter potrebbe comunque sistemare qualcosa all'interno del proprio reparto offensivo. C'è sempre la situazione Andrea Pinamonti, fortemente ambito dal Bologna. In caso di partenza del centravanti trentino, nel cassetto resta sempre il possibile ritorno dell'oriundo Eder dallo Jiangsu Suning.

Shakhtar Donetsk-Inter, Champions League 2020-2021: Andrea Pinamonti (Inter) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Torino: oltre a Sanabria, Mandragora e Rugani?

Dopo l'ufficialità dell'attaccante Toni Sanabria dal Betis SIviglia, il Torino ha chiuso anche per Rolando Mandragora. Dopo l'accordo con l'Udinese, in cui il centrocampista era in prestito, è arrivato anche quello della Juventus, proprietaria del cartellino. La formula è quella del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. E, sempre dalla Juventus, un altro colpo potrebbe arrivare dalla Juventus con Daniele Rugani, attualmente in prestito al Rennes.

Siviglia-Rennes, Champions League 2020-2021: Daniele Rugani (Rennes) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Genoa: Niang o Lammers là davanti?

Sembra essersi complicato, nelle ultime ore, il ritorno di M'Baye Niang al Genoa. Resta sempre in piedi la pista che porta all'olandese dell'Atalanta Sam Lammers, che però pare essere stato blindato da Gian Piero Gasperini. Come finirà?

Atalanta-Fiorentina, Serie A 2020-2021: Sam Lammers (Atalanta) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il Cagliari riuscirà a trovare un centrocampista?

Mister Eusebio Di Francesco continua a chiedere a Giulini un centrocampista per far fronte alle emergenze di reparto. In più, il Valencia continua a far pressing per l'uruguaiano Christian Oliva e la Fiorentina sembra non cedere per Erick Pulgar...

Fiorentina-Cagliari, Serie A 2020-2021: Erick Pulgar (Fiorentina) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Parma: Nkoulou unico rimedio?

Dopo gli attaccanti Man e Zirkzee, il Parma andrà "all in" per rinforzare la difesa: si punterà tutto su Nicolas Nkoulou del Torino, per chiudere i boccaporti di una retroguardia risultati, a tratti, disastrosa.

Torino Udinese Serie A - Pussetto Nkoulou Credit Foto Getty Images

Crotone, Ounas risolverà i problemi di Stroppa?

Si attende solo l'ufficialità per l'approdo al Crotone dell'esterno offensivo Adam Ounas in prestito dal Napoli, che lo "ritirerebbe" dall'infruttuosa esperienza di Cagliari. Servirà a risolvere i problemi del fanalino di coda della Serie A?

Adam Ounas. Cagliari Credit Foto Getty Images

