Il mercato degli svincolati resta aperto fino al 31 marzo e regala colpi ad effetto. Da poco Graziano Pellé ha firmato col Parma che spera di salvarsi, ha fatto la stessa cosa Asamoah col Cogliari . È arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Niang in Arabia Saudita , ma c'è un'operazione ancora più sorprendente. Lo sbarco in Italia di Isaac Drogba , il figlio dell'ex attaccante Didier Drogba.

Il classe 2000, anche lui attaccante come papà Didier, ha firmato fino a giugno con la Folgore Caratese, squadra impegnata nel campionato dilettanti (Girone A). Isaac Drogba aveva cominciato nelle giovanili del Chelsea fino a passare al Guingamp dove era stato aggregato alla squadra B. Non aveva però mai giocato nel Guingamp II, in 5a divisione francese, fino alla scadenza del contratto a luglio 2020. Ora l'occasione di potersi rilanciare nel campionato dilettanti italiano.