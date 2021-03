Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

De Ligt non si tocca: la Juventus chiude la porta

La Juventus è stata chiara con Mino Raiola, che si occupa degli affari del 21enne difensore olandese: non si tocca, non è sul mercato. L'ex Ajax, pagato due estati fa 75 milioni di euro più 10,5 di bonus, è considerato il presente e il futuro di una squadra che non sarà assolutamente ridimensionata. Il Barcellona, i cui candidati alla presidenza hanno messo il suo nome nella lista degli acquisti, può mettersi l'anima in pace, de Ligt per la Juve vale un Mbappé o un Neymar.

La nostra opinione: un'estate di cambiamenti. La perdita di 113,7 milioni di euro registrata nel primo semestre obbliga la Juve a fare attente valutazioni sul mercato. Come da comunicato il club bianconero "potrebbe far ricorso a operazioni di cessione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori", per questo non è da escludere l'addio di uno o più big. Da monitorare le situazioni di Dybala, che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022, e Cristiano Ronaldo, che potrebbe fare la valigia anche se ha ancora un anno di contratto. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino non c'è Matthijs de Ligt. Un giocatore insostituibile, per il quale servirebbe un'offerta fuori mercato. Di questi tempi al limite quasi impossibile.

Roma, l'attacco del futuro

La Roma continua a lottare per conquistare un posto nella prossima Champions, mentre Tiago Pinto è già al lavoro per il prossimo mercato. Secondo il Daily Mail, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Sasa Kalajdzic, centravanti austriaco dello Stoccarda. In stagione l’attaccante ha realizzato 11 reti in 22 presenze e con le sue buone prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui Lipsia e West Ham.

La nostra opinione: con Borja Mayoral in difficoltà e Dzeko che ha bisogno di un erede alla svelta, è facile ipotizzare che la Roma cercherà un nuovo centravanti nel prossimo mercato. Conquistare la Champions farà la differenza sulle manovre del gm Pinto, che non sa ancora su quale tesoretto potrà contare.

Bayern Monaco interessato a Koulibaly

Come riporta la Bild, il Bayern di Monaco è fortemente interessato al centrale difensivo del Napoli per sopperire alla perdita di Alaba e Boateng, motivo per cui il Napoli sarebbe poi costretto a colmare sul mercato il buco in difesa dopo le partenze oramai certe di Maksimovic e Hysaj e quella possibile di Koulibaly.

La nostra opinione: uno dei nomi più gettonati e chiacchierati del Napoli è sicuramente Koulibaly. Nessuno dimentica, infatti, quando nel 2018 il presidente De Laurentiis avrebbe rifiutato un’offerta di 100 milioni dal Manchester United per il difensore senegalese. Koulibaly è alla sua ottava stagione con la maglia azzurra e stavolta che si stanno scomodando (anche) dalla Germania, il rischio che il suo addio diventi autentico si fa più concreto.

