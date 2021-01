Calcio

Calciomercato: Diallo dall'Atalanta al Manchester United, Quagliarella resta alla Sampdoria

CALCIOMERCATO - Il talento classe 2002 passa ufficialmente dalla Dea ai Red Devils per 40 milioni. La Roma cerca un trequartista per sostituire lo scontento Carles Pérez: si pensa al brasiliano (con passaporto spagnolo) Bernard dell'Everton, che Fonseca ha già allenato allo Shakhtar Donetsk. Haller va all'Ajax: Giroud al West Ham? Quagliarella, niente Juventus: parole al miele per la Sampdoria.

00:01:01, 478 Visualizzazioni, 3 ore fa