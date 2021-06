Gianluigi Donnarumma è a un passo dal Paris Saint Germain: lo rivela Sky secondo cui l'affare, in dirittura d'arrivo dopo l'accordo trovato tra l'ormai ex portiere del Milan e il club parigino, potrebbe chiudersi in maniera definitiva già nella giornata di oggi, martedì. Per Donnarumma sarebbe pronto un contratto di 5 anni con ingaggio di 12 milioni a stagione più bonus.