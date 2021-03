Gianluigi Donnarumma con il Milan Sportitalia, sono l'agente del giocatore, Mino Raiola e il vice-presidente dei bianconeri, Pavel Nedved. I due sono legati da una profonda amicizia: in passato, infatti, Raiola è stato manager del centrocampista ceco. Solo rumors o c'è qualcosa di vero? Proviamo ad indagare tra le pieghe di un trasferimento che entrebbe di diritto nella storia della Serie A sia per la rivalità tra le due squadre che per le cifre dell'affare. Mentre la trattativa per il rinnovo dicon il Milan sembra essersi improvvisamente arenata , dietro le quinte la Juve prepara un clamoroso affondo per accaparrarsi il portiere classe '99 quest'estate. Gli attori dell'intrigo di mercato, secondo, sono l'agente del giocatore,e il vice-presidente dei bianconeri,. I due sono legati da una profonda amicizia: in passato, infatti, Raiola è stato manager del centrocampista ceco. Solo rumors o c'è qualcosa di vero? Proviamo ad indagare tra le pieghe di un trasferimento che entrebbe di diritto nella storia della Serie A sia per la rivalità tra le due squadre che per le cifre dell'affare.

Una questione di soldi e di rapporti...

Partiamo proprio dalle cifre. Lo stallo con Casa Milan è dovuto alla richiesta al rialzo di Raiola per il rinnovo di Donnarumma: 4 anni a 10 milioni di euro a stagione. Ma c'è di più: il super-agente campano avrebbe chiesto al club una commissione monstre di 25 milioni di euro. Sempre secondo Sportitalia, dietro questa nuova pretesa ci sarebbe lo zampino della Juve: Agnelli sarebbe disposto a soddisfarla a patto di mettere le mani sul gioiello rossonero a parametro zero. E per Nedved, riconosciuto come passepartout dell'entourage di Raiola, sarebbe un'occasione imperdibile per riscattarsi dopo una stagione di luci e ombre.

... ma anche di cuore

L'unico che potrebbe far saltare l'affare è Donnarumma, profondamente legato al Milan, club in cui è cresciuto e sbocciato. La discriminante, però, è la Champions: Gigio vuole giocarla e non è più disposto ad aspettare. La volata Champions in questo senso sarà decisiva: il rischio che ci sia il Milan e non la Juventus (e viceversa) esiste, quindi, il portiere napoletano vuole attendere e non compiere mosse affrettate.

Buffon-Donnarumma, la storia si ripete?

Portare a Torino quello che da molti è stato indicato come suo erede sarebbe la quadratura del cerchio. Per di più esattamente 20 anni dopo l'acquisto del campione del mondo dal Parma. Il tutto, ovviamente, Milan e Szczesny permettendo. Secondo le ultime indiscrezioni, il polacco sarebbe in rotta di collisione con i bianconeri dopo alcuni passaggi a vuoto nella stagione in corso e potrebbe finire sul mercato. Salvo clamorosi ribaltoni, a fine stagione Gigi Buffon dirà addio alla Juventus, stavolta in modo definitivo. Lo ha confermato oggi la Gazzetta dello Sport . Per di più esattamente 20 anni dopo l'acquisto del campione del mondo dal Parma. Il tutto, ovviamente, Milan e Szczesny permettendo. Secondo le ultime indiscrezioni, il polacco sarebbe in rotta di collisione con i bianconeri dopo alcuni passaggi a vuoto nella stagione in corso e potrebbe finire sul mercato.

