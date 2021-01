Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Rinnovo, la parola spetta a Dybala

Per Tuttosport si terrà a breve un incontro tra la dirigenza della Juventus e il manager di Paulo Dybala, Jorge Antun. L’incontro, a quanto pare, non era stato organizzato prima perché per ragioni di Covid non era possibile farlo in presenza fisica. Ora, però, è tutto nelle mani della Joya: la società ha fatto un’offerta e si aspetta una risposta.

La nostra opinione: 10 milioni a stagione più 2 di bonus è quanto era stato messo sul piatto dal club, che da quello che si è inteso in base alle parole sia di Agnelli, sia di Paratici, non intende ritoccare le cifre al rialzo per invogliare una risposta positiva da parte dell’attaccante argentino. Questa storia è destinata a trascinarsi ancora per un po’, anche perché il rendimento altalenante di Dybala da una parte e la sua titubanza dall’altra potrebbero far perdere la pazienza al club, che di offerte comunque per il giocatore ne ha e potrebbe approfittare della scadenza del contratto al 2022 per fare cassa.

Atalanta-Diallo, si lavora per trattenerlo

La Gazzetta Sportiva spiega la situazione tra l’Atalanta e Adam Diallo. Gasperini lo vuole fortemente, ma il giocatore è già stato ceduto al Manchester United, che ha fatto in modo di procurarsi i documenti necessari per il passaporto del giovane ivoriano. Il club bergamasco, proverà a trattare con i Red Devils per poterlo avere ancora qualche mese, ovviamente in prestito.

La nostra opinione: Diallo è giovane, ha solo 18 anni, e probabilmente non è ancora pronto per il salto in un club come il Manchester United. La scelta di lasciarlo maturare ancora con l’Atalanta, quindi, potrebbe essere quella più giusta da parte del club inglese, che potrebbe poi riprendere il ragazzo a stagione conclusa e fare ulteriori valutazioni. Con buona pace della Dea, che nel frattempo, seppur coperta nel reparto offensivo, visto il periodo difficile (causa querelle con Gomez) potrebbe contare su un uomo in più.

El Shaarawy ritorna alla Roma?

Per il Corriere dello Sport c’è stato un contatto tra la Roma e Stephan El Shaarawy. Fonseca avrebbe chiesto non solo un attaccante, ma espressamente del Faraone e Friedkin e Pinto stanno provando ad accontentarlo. E mentre l’attaccante si allena a Dubai, il fratello manager a Shanghai sta provando a svincolarlo dal club.

La nostra opinione: sarebbe bello rivedere El Shaarawy in Italia e il ritorno eventuale alla Roma ha qualcosa di romantico. Non è più la stessa Roma di quando se ne andò: sono cambiati proprietà, allenatore e compagni di squadra, quindi sarebbe come approdare in un nuovo club. La tifoseria, però, è sempre quella, quindi Elsha sa che cosa aspettarsi. E con gli Europei che incombono, tornare in un campionato di livello sarebbe molto utile in ottica Nazionale.

